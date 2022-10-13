Москва, 13 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление британского главы минобороны Бена Уоллеса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Министр заверил: рисков того, что у Запада закончится оружие для помощи Киеву, нет.

«Забыл добавить «скорее закончится [киевский режим]», — прокомментировала Захарова.

Ранее американские СМИ сообщили, что ВСУ за две недели расстреливают годовой объём производства снарядов в США.