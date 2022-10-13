Ереван, , 11:38 — REGNUM Служба национальной безопасности (СНБ) Армении завела уголовное дело в связи с обнародованием ФСБ России информации по теракту на Крымском мосту. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба ведомства.

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«В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном управлении СНБ РА возбуждено уголовное дело в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору, а также подделки документов», — сообщили в СНБ.

Отмечается, что сотрудники службы нацбезопаности будут проводить допросы и другие следственные действия для выяснения обстоятельств дела. Ранее с запросом по теракту в СНБ обратилась Генпрокуратура Армении.

Напомним, согласно данным ФСБ, груз полиэтилена, в котором спрятали взрывчатку для теракта на Крымском мосту, растаможили по правилам ЕАЭС на территории Армении, а также подготовили поддельные сопроводительные документы. После этого, как установило следствие, груз через Грузию отправили в Россию.

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