Осло, 13 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. По новым подсчетам норвежских ученых, в связи с предполагаемой диверсией на «Северных потоках» в атмосферу могло быть выброшено 155 тысяч тонн газообразного метана, о чем написала шведская новостная служба ТТ.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» повредили три отдельных газопровода и привели к протечкам в общей сложности на шести участках.

«Полная мощность труб, возможно, не достигла атмосферы сразу, но, согласно ранее задокументированным измерениям, размер выброса беспрецедентен», — сказал в интервью TTИгнасио Писсо, старший научный сотрудник Норвежского института исследований воздуха.

В то же время долгосрочное воздействие на климат незначительно, несмотря на масштабы утечек, считают ученые. По их оценкам, от 56 000 до 155 000 тонн выброшенного газа составляют около 0,01−0,03% всего метана, выбрасываемого в мире каждый год.