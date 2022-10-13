Осло, 13 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Норвегии на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, который поставляет газ в Великобританию, произошла «непонятная ситуация», сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные полиции.

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«Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра. Муниципалитет создал аварийный штаб», — передает телерадиокомпания.

Завод поставляет газ в Великобританию. Что за ситуация возникла на заводе, не сообщается.