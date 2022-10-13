Симферополь, 13 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Антироссийская резолюция Генассамблеи ООН о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях подрывает авторитет этой международной организации. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил 13 октября в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

Он отметил, что результаты голосования по резолюции указывают на степень суверенитета каждого государства. Выступили против неё, воздержались или не участвовали в голосовании страны, не желающие превращения всего мира в индейскую резервацию под контролем «шерифа-беспредельщика» — США.

«Результаты голосования в очередной раз подрывают авторитет ООН, что, видимо, и является целью американцев», — написал Аксёнов.

Глава Крыма уверен, что резолюция принята под давлением Вашингтона. При этом на страны, не поддержавшие резолюцию, приходится значительная часть мирового населения.

Как сообщало ИА REGNUM, за антироссийскую резолюцию на заседании Генассамблеи ООН проголосовали 143 государства. Против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Никарагуа. Индия, Китай и ещё 33 страны воздержались, а десять не принимали участие в голосовании.

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