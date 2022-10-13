Ижевск, 13 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. По итогам января-сентября текущего года в Удмуртии от укусов животных пострадали 3346 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В число пострадавших попали 1104 ребенка в возрасте до 14 лет, отметили в управлении. При этом показатель обращаемости за медицинской помощью в связи с укусами животных находится на уровне 2021 года — 224,1 на 100 тыс. населения.

За указанный период курс иммунизации получили 3059 человек, 120 жителей республики отказались от прививок, 323 человека — самовольно прервали курс иммунизации.

В течение девяти месяцев специалисты ведомства выявили четыре очага бешенства животных, где были организованы и проведены противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в медицинские организации Татарии по поводу укусов животных за 8 месяцев 2022 года обратились 7132 человека, что ниже аналогичного периода прошлого года на 8,9% (7833 случая). С января по август в Татарии зарегистрировали шесть случаев бешенства у животных в Альметьевском, Алексеевском, Рыбно-Слободском, Тукаевском, Муслюмовском, Кукморском районах.

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