Москва, , 11:34 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проблема терроризма в Афганистане не решена и его опасность по-прежнему серьёзна.

Террористы Dean11122

Российский дипломат резко раскритиковала политику США и заявила, что Афганистан находится в состоянии экономического и гуманитарного кризиса в результате вмешательства и разрушений последних двадцати лет.

Захарова назвала два десятилетия американского присутствия в Афганистане абсолютно неэффективными и добавила, что попытка Вашингтона навязать демократию в Афганистане потерпела неудачу.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также сравнила нынешнюю политику США на территории б. УССР и указала, что Вашингтон не должен действовать в отношении Киева так же, как это было с Афганистаном.

Представитель МИД России в очередной раз потребовала высвобождения активов Афганистана и заявила, что вся ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане лежит на Вашингтоне.

Мария Захарова добавила, что Америка уклоняется от своих обязательств по восстановлению Афганистана после войны.