Стокгольм, , 12:17 — REGNUM Женщины опережают мужчин на фондовом рынке Швеции во всех возрастных группах, когда дело доходит до извлечения прибыли. Когда исследовали из компании Avanza провели анализ двенадцатимесячного периода, оказалось, что женщины получили в два раза больше медианного дохода, пишет новостной портал Omni.

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В возрастной группе 18−30 лет прибыльность от инвестиционных решений женщин была почти в шесть раз выше, чем у мужчин.

«Перспективно на будущее. Если все эти женщины продемонстрируют, что у них может все получаться и получается, это может вдохновить больше женщин прийти на фондовый рынок», —сказала изданию Муа Лангемарк, аналитик по сбережениям в Avanza.

Одна из причин более прибыльного поведения женщин на рынке заключается в том, что они предпочитают фонды и таким образом избегают наиболее рискованных и спекулятивных активов. Другая причина заключается в том, что во время краха фондового рынка женщины паникуют в меньшей степени. Кроме того, они чаще инвестируют в компании, продукты и услуги которых знают и используют сами.