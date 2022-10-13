Стокгольм, 13 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Женщины опережают мужчин на фондовом рынке Швеции во всех возрастных группах, когда дело доходит до извлечения прибыли. Когда исследовали из компании Avanza провели анализ двенадцатимесячного периода, оказалось, что женщины получили в два раза больше медианного дохода, пишет новостной портал Omni.

Martin Abegglen Биржа

В возрастной группе 18−30 лет прибыльность от инвестиционных решений женщин была почти в шесть раз выше, чем у мужчин.

«Перспективно на будущее. Если все эти женщины продемонстрируют, что у них может все получаться и получается, это может вдохновить больше женщин прийти на фондовый рынок», —сказала изданию Муа Лангемарк, аналитик по сбережениям в Avanza.

Одна из причин более прибыльного поведения женщин на рынке заключается в том, что они предпочитают фонды и таким образом избегают наиболее рискованных и спекулятивных активов. Другая причина заключается в том, что во время краха фондового рынка женщины паникуют в меньшей степени. Кроме того, они чаще инвестируют в компании, продукты и услуги которых знают и используют сами.