Челябинск, , 11:33 — REGNUM В Челябинске высадят памятную аллею. в честь проведения референдумов о возвращении Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в Россию. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Челябинск © ИА REGNUM

Акция состоится в «Саду Победы» 14 октября. Её начало намечено на 12:00 по местному времени. Инициатором является координационный совет по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области, а правительство региона оказывает поддержку.

На аллее планируется высадить «Яблоню сибирскую». По замыслу организаторов, эти деревья будут напоминать поколениям о референдумах по возвращению регионов обратно домой.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы состоялись 23–27 сентября. А затем регионы официально возвращены в Россию.