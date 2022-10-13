Москва, , 11:35 — REGNUM С начала 2022 года в Москве на 11,2% снизилось число безработных, которые были зарегистрированы в службе занятости города. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ситуация на рынке труда Москвы остается стабильной. Уровень безработицы на 1 октября составил 0,45 процента и сохраняется таким на протяжении четырех месяцев подряд. В столичной службе занятости по состоянию на эту дату зарегистрировано 32,4 тыс. безработных», — отметил Ефимов.

Наибольшая разница между уволенными и принятыми на работу была зафиксирована в образовательной сфере — трудоустроились на 14 тыс. человек больше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы без торгов передадут инвестору земельный участок площадью порядка 1,83 гектара под строительство высокотехнологичного производственного комплекса по выпуску готовых блюд. Ожидается, что предприятие сможет обеспечить работой 400 горожан.

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