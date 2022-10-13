Ульяновск, , 11:37 — REGNUM В рамках форума по развитию детского туризма ульяновские проекты стали победителями всероссийского конкурса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Туризм в России ИА REGNUM

Итоги конкурса подвели в Нижнем Новгороде. Проект «По следам динозавров» занял первое место, а «Расставим все точки над Ё» взял гран-при в номинации «Культурно-познавательный туризм».

Первый проект рассчитан на детей в возрасте 10-14 лет. Он знакомит школьников с биологией, историей, геологией, археологией, палеонтологией Среднего Поволжья. Второй проект «Расставим все точки над Ё» будет интересен детям от 10 до 15 лет. Он знакомит учащихся с историей, творчеством именитых писателей, поэтов и историографов России. Целью проекта является привлечение внимания детей к литературному наследию.

Информационную и образовательную поддержку победителям окажет Ростуризм.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Ульяновской области насчитывается 125 действующих туристских маршрутов, которые с начала 2022 года посетили свыше 100 тыс. школьников.

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