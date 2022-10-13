Москва, 13 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Плановые объемы прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Польши сохраняет российская компания «Транснефть». Об этом 13 октября заявил журналистам вице-президент компании Сергей Андронов.

Jingyan8.cc Нефтепровод

«У нас идёт (нефть — Прим. ред.) планово в Польшу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что техническая неисправность произошла на нефтепроводе «Дружба», однако её уже устранили.