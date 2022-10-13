Стокгольм, 13 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Будущее посланников Швеции по культуре сейчас кажется чрезвычайно неопределенными. Срок действия четырех из восьми должностей истекает в конце года, и правительство страны пока не назначало новых дипломатов. Об этом рассказала редакция телеканала SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

«Мы обеспокоены. Советник по культуре играет очень важную роль в нашей публичной дипломатии», — прокомментировал Петер Эриксон, генеральный консул Швеции в Стамбуле.

В настоящее время в Швеции имеется восемь посланников по культуре, но вскоре существует риск того, что четыре места окажутся пустыми. В Стамбуле, Пекине, Берлине и Лондоне срок действия контрактов истекает в конце года.

Процесс поиска новых кандидатов еще не начался. Это может иметь серьезные последствия для продвижения шведской культуры, опасаются внешнеполитические эксперты.