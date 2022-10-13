Ставрополь, , 11:30 — REGNUM В Ставропольском крае продолжаются работы по расширению возможностей санаторно-курортного комплекса для приема туристов и отдыхающих. В ближайшие два года на Кавминводах будут созданы места размещения туристов в 22 новых здравницах. Об этих планах сообщили в пресс-службе краевого министерства туризма и оздоровительных курортов.

Символ Кавминвод АО Кавказ. РФ

«На сегодняшний день на территории Ставропольского края реализуются 48 инвестиционных проектов санаторно-курортного и туристского назначения, в том числе 22 из них — строительство новых и обновление уже действующих здравниц», — приводит «Интерфакс» слова представителя ведомства.

Уже в следующем году будет запущен в эксплуатацию бывший корпус санатория имени Кирова в Кисловодске и открыта здравница в Пятигорске на 60 мест. А остальные начатые проекты будут завершены до 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ставрополья заявляли о намерении потратить до 2025 года 52 млрд рублей на создание новых мест размещения туристов. Будут созданы дополнительно около 5 тыс. мест для отдыхающих.

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