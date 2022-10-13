Сеул, , 11:31 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын встретился 13 октября с послом Литвы в Сеуле Ричардасом Слепановичусом, с которым обсудил пути увеличения объёмов двусторонней торговли и инвестиций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи стороны также затронули тему подписания меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в различных областях промышленности.

В свою очередь, Ан Док Гын попросил правительство Литвы поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

Напомним, что посольство Литвы в Сеуле открылось в прошлом году. До этого Литву представляло посольство в Китае.