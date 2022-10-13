Санкт-Петербург, 13 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Начальнику отдела военкомата Фрунзенского района Петербурга, которого подозревают в получении взяток за выдачу военных билетов категории «В» за взятки, продлили срок задержания на 48 часов, сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Напомним, выйти на преступную схему правоохранительным органам удалось во время проверки военнообязанных с указанной категорией годности. Она показала некоторую закономерность — у ряда граждан основанием для присвоения такой категории стала одна и та же болезнь.

После чего в поле зрения полиции попал начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Фрунзенского района Петербурга. По данным следствия, за 250 тыс. рублей и с помощью посредника потенциальный призывник получал документ с категорией, которая дает отсрочку от призыва. По данному факту были возбуждены уголовные дела, следствие вышло в суд с ходатайством об аресте Александра Петрочука.

В суде защита попросила продлить обвиняемому срок задержания для сбора дополнительных доказательств необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, в частности документов по личности подзащитного.

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 48 часов срок задержания Александру Петрочуку, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пп. а, в ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки)», — уточнили в ОПС.

Добавим, что сегодня правоохранительные органы пришли с обысками к главному врачу военкомата Санкт-Петербурга по делу о выдаче военных билетов категории «В» за взятки.