Стокгольм, , 11:33 — REGNUM Швеция находится в серьезной ситуации, когда речь идет о политике безопасности, и теперь шведские власти должны ускорить подготовку к обороне страны. Именно таким было послание от главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) Швеции Микаэля Бюдена, когда он созвал руководителей примерно сорока агентств.

Главнокомандующий Вооружёнными Силами Швеции Микаэль Бюден Forsvarsmakten.se

Встреча состоялась в Кунгсенгене под Стокгольмом 10 октября. На месте находились представители ряда органов, отвечающих за тотальную оборону. Среди прочих чиновников были представители Полиции, МЧС и Энергетического агентства.

На встрече представители Вооруженных сил Швеции поделились своим оборонным планированием, то есть, как защитить страну в случае войны. Главнокомандующий Микаэль Бюден сообщил, что теперь власти должны активно ускорить подготовку.

«Не исключаем никаких событий в будущем», — сказал Бюден.