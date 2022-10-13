Стокгольм, 13 октября 2022, 11:33 — REGNUM Швеция находится в серьезной ситуации, когда речь идет о политике безопасности, и теперь шведские власти должны ускорить подготовку к обороне страны. Именно таким было послание от главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) Швеции Микаэля Бюдена, когда он созвал руководителей примерно сорока агентств.

Главнокомандующий Вооружёнными Силами Швеции Микаэль Бюден
Главнокомандующий Вооружёнными Силами Швеции Микаэль Бюден
Forsvarsmakten.se

Встреча состоялась в Кунгсенгене под Стокгольмом 10 октября. На месте находились представители ряда органов, отвечающих за тотальную оборону. Среди прочих чиновников были представители Полиции, МЧС и Энергетического агентства.

На встрече представители Вооруженных сил Швеции поделились своим оборонным планированием, то есть, как защитить страну в случае войны. Главнокомандующий Микаэль Бюден сообщил, что теперь власти должны активно ускорить подготовку.

«Не исключаем никаких событий в будущем», — сказал Бюден.