Ереван, , 11:27 — REGNUM В министерство обороны Армении постоянно приходят письма женщин с просьбой организовать для них курсы огневой подготовки. Об этом 13 октября сообщил на заседании министр обороны республики Сурен Папикян. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Он пообещал, что минобороны пойдёт навстречу пожеланиям жительниц страны. Проект проведения курсов уже готов, подробности будут объявлены позже.

«Желающие смогут зарегистрироваться и пройти огневую подготовку на соответствующих стрельбищах. Форма и время (курсов), другие вопросы будут конкретизированы», — сказал Папикян.

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