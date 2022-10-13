Москва, 13 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Вводимый Россией запрет на перевозки грузов автомобилями, зарегистрированными в недружественных странах, практически никак не отразится на российских грузополучателях и потребителях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ, бывший заместитель министра транспорта РФ Александр Колик.

FrankMagdelyns1 Грузоперевозки

«В 2021 году транспортными средствами иностранных перевозчиков в Россию было выполнено 843 тыс. рейсов, из них транспортными средствами перевозчиков из стран ЕС — 405 тыс. рейсов. Российские перевозчики выполнили при этом 600 тыс. рейсов по доставке грузов в Россию (данные АСМАП). Этот баланс был нарушен в апреле 2022 года, когда ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил въезд на свою территорию российских и белорусских грузовых автомобилей. Белоруссия ввела ответный запрет; российская сторона не спешила со встречными мерами, чтобы избежать полного разрыва цепей поставок», — сказал он.

В результате, как пояснил Колик, с 9 апреля по 1 октября 2022 года российские операторы не смогли выполнить около 250 тыс. рейсов в импортном направлении.

«В этих условиях европейские перевозчики, лишившись конкуренции, значительно подняли цены на свои услуги. Так, перевозка из Германии в центральные районы России, которая в начале года стоила порядка 3 тысяч евро, стала обходиться клиенту в три-четыре раза дороже, — сказал Колик. — Рынок нашел решение в виде схем доставки, использующих перецепку, реже — перегрузку, на пограничном таможенном терминале. При этом перевозчик из ЕС работает только на европейской части маршрута, а по России груз доставляет российский или белорусский оператор».

По его словам, после введения Россией ответных санкций схемы с перецепкой получат более широкое применение.

«При этом на время доставки перецепка, которая занимает десять-пятнадцать минут, не влияет. Гораздо более длительны неизбежные при любом варианте перевозки таможенные и пограничные процедуры и их ожидание. Стоимость доставки также не должна ощутимо вырасти. Издержки на перецепку — порядка 50 евро — несопоставимы с теми дополнительными затратами, которые бизнес несет в связи со сменой поставщиков, изменением маршрутов поставки и спекулятивным ростом цен на товары и услуги», – подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, запреты, введенные Россией и некоторыми европейскими странами на грузоперевозки, не повлияли на автомобильные перевозки между Китаем и европейским континентом.