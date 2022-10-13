Стокгольм, 13 октября 2022, 12:20 — REGNUM Швеция и Финляндия совершают свой исторический дебют в качестве «приглашенных членов» на брюссельском саммите НАТО. Однако со стороны представителей двух стран есть некоторое раздражение, из-за того, что членство все же затягивается. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист
Министр обороны Швеции Петер Хультквист
U.S. Secretary of Defense

«Я считаю пустой тратой времени пытаться затягивать [процесс вступления], потому что нам нужно заниматься военным планированием для всего скандинавского региона», заявил в интервью шведским журналистам министр обороны Швеции Петер Хультквист.

На данный момент парламенты 28 из 30 стран-членов НАТО приняли две северные страны в качестве новых членов. Но две все же остаются: Венгрия и Турция. Прежде всего, с турецкой стороны сопротивление принятию Швеции, в частности, кажется, остается наиболее острым.

«Пока террористические организации проводят демонстрации на улицах Швеции и пока террористы присутствуют в шведском парламенте, положительного отношения со стороны Турции не будет», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в рамках крупного европейского саммита на прошлой неделе в Праге.

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