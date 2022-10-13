Стокгольм, 13 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Швеция и Финляндия совершают свой исторический дебют в качестве «приглашенных членов» на брюссельском саммите НАТО. Однако со стороны представителей двух стран есть некоторое раздражение, из-за того, что членство все же затягивается. Об этом сообщил новостной портал Omni.

U.S. Secretary of Defense Министр обороны Швеции Петер Хультквист

«Я считаю пустой тратой времени пытаться затягивать [процесс вступления], потому что нам нужно заниматься военным планированием для всего скандинавского региона», — заявил в интервью шведским журналистам министр обороны Швеции Петер Хультквист.

На данный момент парламенты 28 из 30 стран-членов НАТО приняли две северные страны в качестве новых членов. Но две все же остаются: Венгрия и Турция. Прежде всего, с турецкой стороны сопротивление принятию Швеции, в частности, кажется, остается наиболее острым.

«Пока террористические организации проводят демонстрации на улицах Швеции и пока террористы присутствуют в шведском парламенте, положительного отношения со стороны Турции не будет», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в рамках крупного европейского саммита на прошлой неделе в Праге.