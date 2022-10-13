Стокгольм, 13 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Подавшая в отставку премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон критикует прошение лидера Умеренных Ульфа Кристерссона о продлении времени для переговоров по вопросу формирования нового правительства. Об этом написала газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

«То, что мы видели, — это были бесполезные четыре недели, которые заложили основу для последующих бесполезных четырех лет», — заявила Андерссон на пресс-конференции, комментируя месячный период, прошедший с момента выборов.

Андерссон также отметила тот факт, что Кристерссон попросил еще больше времени, что, по ее словам, свидетельствует о разногласиях между Умеренными, Шведскими демократами, Либералами и Христианскими демократами.

«Похоже, что Ульф Кристерссон на самом деле не осознал, насколько глубоки противоречия в его команде», — заявила премьер-министр страны.