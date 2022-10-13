Дамаск, 13 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В результате срабатывания взрывного устройства в автобусе в провинции Дамаск погибли не менее 18 сирийских военных погибли, сообщает 13 октября РИА Новости со ссылкой источник в органах безопасности САР.

The Agência Brasil Дамаск. Сирия

«По меньшей мере 18 военных стали жертвами срабатывания взрывного устройства в военном автобусе в провинции Дамаск», — сказал источник.

Отмечается, что пока ни одна группировка не заявила об ответственности за взрыв.