Кемерово, 13 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Кузбассе назначены члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра города Кемерово. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно документу, в состав комиссии вошли заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Турбаба, председатель областного парламента Алексей Зеленин, начальник департамента внутренней политики Олеся Левкович, заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко, начальник управления кадров и госслужбы регионального правительства Инна Алфёрова.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 20 сентября 2022 года депутаты горсовета Кемерова приняли отставку мэра Ильи Середюка, который занял должность председателя регионального правительства. Временно исполнять обязанности главы города назначили Дмитрия Анисимова.

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