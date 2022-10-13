Череповец, Вологодская область, , 11:23 — REGNUM Жителей Череповца, мобилизованных в ВС РФ, снабдят дополнительной экипировкой. Об этом сообщает администрация города.

Мобилизация Lenobl.ru

Волонтеры укомплектовали и погрузили 1,5 тонны вещей для мобилизованных череповчан, которые проходят подготовку в Костромской области. В том числе переносные печи, инструменты, топоры и лопаты. Уже завтра машина отправится в Кострому.

«Связались с командованием части, где находятся наши мобилизованные. Они одеты, обуты. Три раза в день организовано горячее питание. Но есть дополнительные потребности в вещах и предметах. Это первая партия. Надеюсь, поставки будут регулярными», — прокомментировал сбор мэр Череповца Вадим Германов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области под частичную мобилизацию попали свыше двух тысяч человек.