Стокгольм, , 11:29 — REGNUM То, что Ульфу Кристерссону (Умеренные) нужно еще несколько дней, чтобы завершить переговоры о формировании нового правительства Швеции, во многом является «потерей лица». Так считает политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

«Не в последнюю очередь с учетом того, что во время предвыборной кампании Кристерссон преуменьшал разногласия в предлагаемой им правительственной основе», — сказал журналист.

Когда Ульф Кристерссон стоял перед собравшимися журналистами в пресс-центре риксдага 12 октября, он объявил о том, что переговоры еще не завершены. По его словам, осталось уточнить «отдельные детали».

«Вполне возможно, что лишь отдельные. Но правда в том, что на настоящий момент он не добился никаких результатов», — сказал Кнутсон.

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