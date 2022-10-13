Стокгольм, 13 октября 2022, 11:29 — REGNUM То, что Ульфу Кристерссону (Умеренные) нужно еще несколько дней, чтобы завершить переговоры о формировании нового правительства Швеции, во многом является «потерей лица». Так считает политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Moderaterna.se

«Не в последнюю очередь с учетом того, что во время предвыборной кампании Кристерссон преуменьшал разногласия в предлагаемой им правительственной основе», сказал журналист.

Когда Ульф Кристерссон стоял перед собравшимися журналистами в пресс-центре риксдага 12 октября, он объявил о том, что переговоры еще не завершены. По его словам, осталось уточнить «отдельные детали».

«Вполне возможно, что лишь отдельные. Но правда в том, что на настоящий момент он не добился никаких результатов», сказал Кнутсон.

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