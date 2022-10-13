13 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 13:06 — REGNUM Считается, что американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS зарекомендовала себя как эффективное оружие в сражениях на территории бывш. УССР. Но не только и не столько в сражениях. Этим американским оружием неонацисты киевского режима массово убивают и наносят увечья невинным мирным жителям Донбасса и освобожденных и ныне входящих в состав Российской Федерации областей.

Подготовка Японии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Воодушевившись, американцы решили погрозить этими системами и российским войскам и населению российского Дальнего Востока, в частности сахалинцам и курильчанам. Именно системы залпового огня HIMARS были, как говорят военные, задействованы в совместных учениях японских сухопутных сил, прикрывающихся эвфемизмом «наземные силы самообороны», и ВМФ США.

Устрашающий характер организованных на расположенном в непосредственной близости к российским территориям полигоне Яусубэцу, что на северном острове Японии Хоккайдо, маневров был подчеркнут тем, что на них пригласили журналистов, которые должны были донести до японского населения и народов соседних с Японией стран о «несокрушимой мощи» японо-американского военного альянса.

Еще недавно японские политики и аналитики убеждали автора этих строк в том, что вооруженная группировка «сил самообороны» на Хоккайдо в значительной степени символическая. Рассказывали и о планах переброски японских войск с этого северного острова на юг страны, где они-де более необходимы для отражения потенциальных атак на территорию «священной нации Ямато» со стороны враждебных КНДР и КНР.

Солдаты Японии и США на военных учениях nationalguard.mil

Однако ныне, в условиях специальной военной операции на территории бывш. УССР, в США и Японии, похоже, разрабатываются планы создания против нашей страны «второго фронта» на Дальнем Востоке. В частности, для того, чтобы, как в годы Великой Отечественной войны, угрозой японского (ныне японо-американского) нападения сковать российские силы и средства и не позволить использовать их в европейской части России.

Но всё же в Токио, похоже, сдерживают себя и не допускают использования в нацеленных против России учениях крупного контингента сил. По сообщениям, в маневрах приняли участие лишь около 150 служащих наземных сил самообороны, дислоцированных на Хоккайдо, и около 40 военнослужащих ВМС США с Окинавы. В легенде учений также предпочли не указывать их антироссийскую направленность. Объявлено, что «в ходе учений была проведена симуляция нападения условного противника на японские отдаленные острова». На языке японских военных и политиков под «нападением на отдаленные острова» подразумевается атака вооруженных сил КНР на спорные территории в Восточно-Китайском море, именуемые в Японии Сэнкаку, а в Китае — Дяоюйдао.

«Японские и американские военнослужащие провели проверку координации между системами, также были выпущены в общей сложности 24 ракеты из системы залпового огня по цели, отдаленной на расстояние 13 километров», — отмечается в сообщении японского агентства «Киодо цусин».

Подчеркивается, что совместные учения являются частью маневров, проводимых Японией и США с 1 по 14 октября.

В Москве правильно поняли цели демонстрации систем HIMARS у наших границ, которые японское правительство при активной поддержке Вашингтона всё еще рассчитывает изменить в свою пользу, отторгнув от России ее Курильские острова.

РСЗО HIMARS Defenselink.mil

МИД РФ потребовал немедленного прекращения учений, которые развернули силы самообороны Японии совместно с США. Маневры проходят на полигоне Яусубэцу в Хоккайдо вблизи от российских границ, заявили во внешнеполитическом ведомстве России. Был направлен решительный протест из-за испытаний реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности дальневосточного региона нашей страны», — говорится в сообщении о российском дипломатическом демарше.

В МИД РФ добавили, что Япония заявляла об отсутствии планов использовать полигон для стрельб дальнобойными РСЗО, когда он создавался. Российские дипломаты «выразили недоумение в связи с тем, что японские СМИ связывают эти учения с «российской агрессией на [территории бывш. УССР]». Хотя какое уж тут «недоумение». Всё вполне очевидно и ясно…