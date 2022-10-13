Москва, 13 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Запада больно бьют по экономике Евросоюза, и поэтому нефтяные компании региона пытаются обойти ограничения. Об этом заявил RT политолог Руслан Бальбек.

Duma.gov.ru Руслан Бальбек

«Европейские ограничения бьют болезненно, особенно по экономике ЕС. И поэтому неудивительно, что европейские нефтетрейдеры пытаются найти обходные пути доставки российских энергоносителей», — сказал Бальбек.

По его словам, в Евросоюзе будут находиться «новые пути, придумываться многоходовые комбинации, но европейский бизнес будет любыми путями пытаться получить дешёвые российские энергоносители».

При этом Бальбек уверен, что изменить российский курс ограничения Запада не в состоянии.