Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, не сообщив деталей о консультациях между начальником штаба пакистанской армии генералом Камаром Джаведом Баджва и официальными лицами США, заявил, что подробности этих переговоров считаются конфиденциальными.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Есть ряд областей, в которых наши интересы совпадают. Когда мы взаимодействуем с нашими пакистанскими коллегами на высоком уровне, на повестке дня всегда стоят вопросы стабильности и будущего Афганистана, афганского народа, вызовы безопасности в регионе и, возможно, за его пределами. Мы регулярно встречаемся и беседуем с ними (пакистанскими официальными лицами) по широкому кругу вопросов, но, как это принято в обычной практике, мы не всегда публикуем их детали», — отметил на пресс-конференции представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом эксперты отмечают, что среди возможных направлений, обсуждаемых сторонами, — военное сотрудничество между Вашингтоном и Исламабадом в отношении Афганистана, а также разведывательные и иные операции США в этой стране с использованием территории Пакистана.

Ранее Имран Хан, свергнутый премьер-министр Пакистана, заявил, что Вашингтон хочет использовать пакистанские авиабазы для операций в Афганистане.