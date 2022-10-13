Лондон, 13 октября 2022, 11:28 — REGNUM Запад не опасается, что оружия для киевского режима может не хватить. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передаёт телеканал Sky News.
По его словам, у западных союзников Киева есть возможность и ремонтировать, и производить новую цепочку поставок. Именно этим они заняты сейчас.
«Риска нет», — ответил Уоллес на вопрос о том, может ли закончиться оружие для поддержки киевского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, Британия пообещала передать Киеву ракеты противовоздушной обороны, способные сбивать крылатые ракеты.
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