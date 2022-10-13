Лондон, 13 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Запад не опасается, что оружия для киевского режима может не хватить. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передаёт телеканал Sky News.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

По его словам, у западных союзников Киева есть возможность и ремонтировать, и производить новую цепочку поставок. Именно этим они заняты сейчас.

«Риска нет», — ответил Уоллес на вопрос о том, может ли закончиться оружие для поддержки киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия пообещала передать Киеву ракеты противовоздушной обороны, способные сбивать крылатые ракеты.

Читайте также: Британское минобороны санкционировало передачу Киеву систем ПВО