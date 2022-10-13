Брюссель, 13 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В течение 13 и 14 октября в Брюсселе проходит саммит НАТО с участием министров обороны стран альянса. Как сообщает редакция телеканала SVT, речь идет о первом саммите, в котором официально принимает участие Швеция и Финляндия в качестве «приглашенных членов».

Nato.int Финляндия и Швеция

Как НАТО может координировать и наращивать поставки вооружений Киеву? Как можно защитить критически важную инфраструктуру после предполагаемой диверсии на «Северных потока? И как бороться с угрозой ядерного оружия? Вот некоторые из вопросов, которые стоят на повестке дня на нынешнем саммите НАТО.

«Задача, которая стоит перед многими странами, в том числе и в Швеции, — нарастить производство [вооружения и техники], чтобы иметь возможность поставок», — сказал собкор SVTДавид Буати о новых поставках Киеву.

Одной из тем встречи также является повышенная риторика вокруг возможности применения ядерного оружия.