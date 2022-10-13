Мелитополь, 13 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Запорожской области задержан местный житель, которого подозревают в содействии СБУ. Об этом ИА REGNUM 13 октября заявили впресс-служжбе Росгвардии.

пресс-служба Росгвардии Задержанный пособник

Задержанный признался, что несколько месяцев собирал сведения о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и обстановке в одном из населенных пунктов, а затем передавал данные разведке противника.

По имеющейся информации, кураторы из нацбатов пользуются сложным материальным положением человека, а затем шантажируют.

Добавим, что деятельность пособника ВСУ в пресечена сотрудниками Росгвардии.