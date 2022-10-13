Париж, , 11:17 — REGNUM Франция впервые начала поставлять газ напрямую в Германию, что является шагом европейской энергетической солидарности для преодоления потоков из России. Об этом, как передает BFM TV, заявил управляющий французской газотранспортной сети GRTgaz.

Природный газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В условиях резкого сокращения поставок российского газа в Европу и в рамках европейской солидарности в области энергетической безопасности GRTgaz мобилизовал свои усилия для адаптации своей сети и оформления предложения по продаже транспортных мощностей газа из Франции в Германию», — говорится в сообщении GRTgaz.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон подтверждает отправку киевскому режиму систем противовоздушной обороны (ПВО) и радаров в ближайшие недели.

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