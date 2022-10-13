Париж, 13 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Франция впервые начала поставлять газ напрямую в Германию, что является шагом европейской энергетической солидарности для преодоления потоков из России. Об этом, как передает BFM TV, заявил управляющий французской газотранспортной сети GRTgaz.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

«В условиях резкого сокращения поставок российского газа в Европу и в рамках европейской солидарности в области энергетической безопасности GRTgaz мобилизовал свои усилия для адаптации своей сети и оформления предложения по продаже транспортных мощностей газа из Франции в Германию», — говорится в сообщении GRTgaz.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон подтверждает отправку киевскому режиму систем противовоздушной обороны (ПВО) и радаров в ближайшие недели.