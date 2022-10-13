Стокгольм, , 11:19 — REGNUM Согласно новым данным Статистического управления Швеции, инфляция в сентябре в стране выросла и составила 9,7% в годовом исчислении. Это было явно выше, чем ожидалось, так как опрос аналитиков компанией Infront предсказывал рост на 9,2%, пишет новостной портал Omni.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Журналисты отмечают, что еще в августе инфляция в Швеции в годовом исчислении составляла 9,0%.

«Более высокие цены на электроэнергию и более высокие цены на продукты питания и безалкогольные напитки оказали влияние на уровень инфляции в сентябре», — говорилось в пресс-релизе специалиста по статистике цен Кэролайн Неандер.

Цены на электроэнергию в Швеции в сентябре были примерно на 54% выше, чем в прошлом году, а цены на топливо в течение месяца снизились.

Позднее 13 октября также будут опубликованы данные по инфляции в США.