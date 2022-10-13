Стокгольм, , 11:16 — REGNUM Тальман риксдага Швеции Андреас Норлен считает, что есть «очень хорошие условия» для того, чтобы уже 14 октября лидер Умеренных Ульф Кристерссон представит окончательное решение правительственного вопроса.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Думаю, завтра все будет ясно. Мы планируем провести голосование по избранию премьер-министра Швеции уже в понедельник», — сказал Норлен в эфире телеканала SVT.

Во время встречи с Ульфом Кристерссоном 12 октября Норлен был проинформирован о том, что партии в принципе достигли соглашения, но необходимо прояснить некоторые вопросы. Он не считает, что формирование правительства займет столько же времени, сколько после выборов 2018 года, потому что на этот раз яснее, какие партии хотят сотрудничать друг с другом.

Напомним, что после выборов 2018 года правительство Швеции формировалось 134 дня.