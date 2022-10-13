Ульсан, Южная Корея, 13 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Ульсан потерпел крушение четырехместный лёгкий самолёт, которым пилотировал студент-летчик. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей пожарной службы.

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Одномоторный Cessna 172, который использует Корейский аэрокосмический университет (KAU) в качестве учебно-тренировочного самолёта, упал около 11:55 по местному времени в аэропорту Ульсана (~307 км к юго-востоку от Сеула).

Инцидент произошел, когда самолет летел на малой высоте и готовился к посадке. Студент в возрасте старше 20 лет получил серьезные травмы.