Канберра, , 11:15 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг сейчас находится с визитом на Маршалловых островах, где проживает около 20 000 человек. На пресс-конференции Вонг отметила, что она стала первым министром, посетившим страну после открытия границ, пишет газета The Guardian.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг penrithsustainabilityunit

В своем выступлении глава австралийского внешнеполитического ведомства пообещала, что ее страна нарастит работу со странами Индо-Тихоокеанского региона.

Вонг, в частности, спросили об изменении климатической политики при новом правительстве и о том, что это означает для стран тихоокеанских островов.

«Это отличная вещь. Важно, что мы пришли к власти с очень четким запросом на амбициозную климатическую политику. Возобновляемые источники энергии в Австралии будут занимать более 80% нашего потребления энергии или нашего производства энергии в этом десятилетии. Это большой сдвиг для страны, которая, как вы знаете, была очень энергоемкой. Поэтому мы будем работать с тихоокеанскими островными государствами, потому что понимаем, что это важно», — передает издание слова Вонг.