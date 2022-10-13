Москва, 13 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Россия не отказывалась и не отказывается ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив никто не предлагает. Об этом 13 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Все эти разговоры о том, кто хочет с нами встречаться, кто не хочет с нами встречаться — это они сами себя уговаривают. Мы никому не напрашиваемся, мы неоднократно об этом заявляли. Ни от одного серьезного, вменяемого предложения провести контакты мы никогда не отказывались. Вменяемых инициатив никто не предлагает», — сказал дипломат в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия не уклоняется от контактов с США.

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