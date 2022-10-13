Дамаск, , 11:12 — REGNUM В результате приведения в действие взрывного устройства в автобусе в сирийской провинции Дамаск погибли не менее 18 военных армии Сирии. Об этом 13 октября сообщил источник в органах безопасности арабской республики.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«По меньшей мере 18 военных стали жертвами срабатывания взрывного устройства в военном автобусе в провинции Дамаск», — приводит его слова РИА Новости.

При этом на данный момент ни одна из действующих на сирийской территории террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что на территориях Сирии, оккупированных боевиками-исламистами, вспыхнули боевые действия.