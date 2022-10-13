Луганск, 13 октября 2022, 11:11 — REGNUM Киевские боевики самовольно оставляют позиции в районе Артемовска. Об этом 13 октября сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
«В районе населённого пункта Артемовск отмечаются факты самовольного оставления позиций [бандеровскими боевиками]», — написал он в своем Telegram-канале.
Марочко пояснил, что в основном это происходит из-за плохого морально-психологического состояния военных киевского режима, серьёзных потерь и потери связи с командованием.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что киевские бойцы оставляют позиции из-за больших потерь и нехватки боеприпасов. Такие случаи произошли под Соледаром и Марьинкой в ДНР.
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