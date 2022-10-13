Луганск, 13 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Киевские боевики самовольно оставляют позиции в районе Артемовска. Об этом 13 октября сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В районе населённого пункта Артемовск отмечаются факты самовольного оставления позиций [бандеровскими боевиками]», — написал он в своем Telegram-канале.

Марочко пояснил, что в основном это происходит из-за плохого морально-психологического состояния военных киевского режима, серьёзных потерь и потери связи с командованием.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что киевские бойцы оставляют позиции из-за больших потерь и нехватки боеприпасов. Такие случаи произошли под Соледаром и Марьинкой в ДНР.

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