Мельбурн, Австралия, 13 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Комиссар по чрезвычайным ситуациям в штате Виктория (юго-восток Австралии) Эндрю Крисп заявил в ходе брифинга, что в некоторых частях региона за последние 36 часов выпало 166 мм осадков, а скорость ветра достигла 160 км/ч. Об этом написала газета TheGuardian.

St. Johann Карта Австралии с подписями штатов

Крисп также отметил, что в настоящее время в штате Виктория действует 70 предупреждений об эвакуации, и около 10 000 человек в настоящее время остались без света. Всего в штате закрылось 40 школ и детских садов, а также более 80 автобусных маршрутов, сказал он.

По его словам, на данный момент было спасено около 20 человек. Крисп также призвал людей по возможности избегать выхода на улицу.

Наводнения сотрясают не только сельские районы штаты, но под вечер 13 октября доберутся до столичных областей.