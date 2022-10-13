Москва, , 11:11 — REGNUM В настоящее время в России жилье — явно не самая лучшая инвестиция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В ближайшие полгода я ожидаю сильного падения на рынке недвижимости, — сказал Головченко. — Недавний опрос показал, что 75% потребителей ждут снижения цен на жилье. А раз так, то значит, они не будут совершать покупок сейчас и тем самым повлияют на цену, добившись ее уменьшения. Этого же ожидают и риэлторы».

Как отметил эксперт, снижение цен уже началось, и у этого есть несколько основных причин.

«Падение доходов населения, массовый отъезд граждан из страны, мобилизация, а так же не стоит забывать и про то, что цены на недвижимость выросли очень сильно за последние два года, и это само по себе фактор для коррекции, — сказал Головченко. — Не забываем так же, что ставку по ипотеке банки уже начали поднимать. Выдавать кредиты банки тоже начали очень выборочно. В настоящее время жилье — явно не самая лучшая инвестиция».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Москва стала рекордсменом среди городов РФ с дешевеющей в последние три недели жилой недвижимостью.

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