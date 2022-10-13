Курган, 13 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Кургане за неделю выросли цены на бензин марки АИ-98 и дизельное топливо. Об этом сообщает Свердловскстат.

Finobzor.ru Бензин

С 3 по 10 октября бензин марки АИ-98 в Курганской области подорожал на 0,68%. Средняя цена одного литра составила 59,12 рублей. Дизельное топливо стало дороже на 0,15%, и его средняя стоимость составила 54,27 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 12 октября более чем на один рубль поднялась цена на дизельное топливо на АЗС. Его стоимость составила 62,85 рубля.