Канберра, 13 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Министр Новой Зеландии по вопросам изменения климата Джеймс Шоу появился 13 октября в эфире телеканала ABC и рассказал о предложенном в своей стране налоге на выбросы метана, который вызвал «большой ужас» среди консерваторов в Австралии.

Корова

Шоу объяснил, что в Новой Зеландии уже действует схема торговли квотами на выбросы, которая охватывает все сектора экономики, кроме сельского хозяйства, поэтому правительство страны создает отдельную схему ценообразования на выбросы в сельском хозяйстве.

«Что в основном сводится к метану, выделяемому животными, или к закиси азота, а затем к тому, что компенсируется на этой ферме, например, деревьями, которые поглощают углекислый газ из атмосферы», — объяснил министр.

Шоу также отметил, что Австралия и Новая Зеландия ведут «начальные переговоры» по вопросу совместного сокращения выбросов в области сельского хозяйства.