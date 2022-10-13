В ДНР забросили диверсионную группу боевиков «Азова»*
*запрещённая в России организация
Мариуполь, ДНР,
13 октября 2022, 11:09 — REGNUM На территорию Донецкой Народной Республики забросили диверсионную группу, состоящую из боевиков нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 13 октября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
ВСУ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Боевики готовили террористические акты в отношении органов власти и населения. Сейчас ведётся работа по поимке диверсантов. Информация об угрозе поступила в МГБ ДНР в ходе оперативных мероприятий.
Удалось найти оружейный схрон, предназначавшийся для националистов. Он располагался в одном из пересохших колодцев в Мариуполе. В нём находилось автоматическое оружие, гранатомёт, гранаты, боекомплекты и взрывчатка.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.