* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, 13 октября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. На территорию Донецкой Народной Республики забросили диверсионную группу, состоящую из боевиков нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 13 октября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Боевики готовили террористические акты в отношении органов власти и населения. Сейчас ведётся работа по поимке диверсантов. Информация об угрозе поступила в МГБ ДНР в ходе оперативных мероприятий.

Удалось найти оружейный схрон, предназначавшийся для националистов. Он располагался в одном из пересохших колодцев в Мариуполе. В нём находилось автоматическое оружие, гранатомёт, гранаты, боекомплекты и взрывчатка.